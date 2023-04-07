صادقت لجنة مراجعة قوائم الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض على إدراج 12 دواء جديدا ضمن قائمة الأدوية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق ما أفادت به اليوم الجمعة وزارة الشؤون الاجتماعية.



وجاءت هذه المصادقة بعد دراسة اللجنة الملفات المعروضة عليها والبالغ عددها 35 ملفا، وذلك خلال جلسة عمل التأمت اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، وخصصت للنظر في ملفات إدراج أدوية جديدة بقائمة الأدوية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.



كما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن لجنة مراجعة قوائم الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض ستواصل أشغالها بصفة دورية ومنتظمة لتوسيع قائمات الخدمات المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض وذلك في إطار تحسين الخدمات المسداة لمنظوري الصندوق.





