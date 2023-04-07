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وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 15:54 قراءة: 0 د, 23 ث
      
التقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي التي كانت مرفوقة بالمستشار الفني للمنظمة دافيد اندرفون وذلك بحضور المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب.

ومثل اللّقاء مناسبة لاستعراض مشاريع التعاون والعمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية لا سيما في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وبحث سبل مزيد دعمها وتطويرها من خلال مشاريع جديدة ومشتركة.




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