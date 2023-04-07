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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: تاخير مباراة نادي ساقية الزيت و الترجي الرياضي الى يوم الاحد القادم

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد انه تقرر ارجاء مباراة الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية بين نادي ساقية الزيت والترجي الرياضي (المجموعة الثانية) الى يوم الاحد 9 افريل 2023.
وكان اللقاء مقررا ليوم السبت 8 افريل الجاري.
وفي ما يلي البرنامج المحين لمباريات ذات الجولة الثالثة التي ستجرى يومي السبت 8 والاحد 9 افريل الجاري على النحو الاتي :

المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة س 13
نسر طبلبة - النادي الافريقي
قاعة اولمبي سوسة س13
النجم الساحلي-النادي الهلالي

المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار س 13
بعث بني خيار-مكارم المهدية
الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت س 12 و 30 دق
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي

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