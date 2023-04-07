بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: تاخير مباراة نادي ساقية الزيت و الترجي الرياضي الى يوم الاحد القادم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد انه تقرر ارجاء مباراة الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية بين نادي ساقية الزيت والترجي الرياضي (المجموعة الثانية) الى يوم الاحد 9 افريل 2023.
وكان اللقاء مقررا ليوم السبت 8 افريل الجاري.
وفي ما يلي البرنامج المحين لمباريات ذات الجولة الثالثة التي ستجرى يومي السبت 8 والاحد 9 افريل الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة س 13
نسر طبلبة - النادي الافريقي
قاعة اولمبي سوسة س13
النجم الساحلي-النادي الهلالي
المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار س 13
بعث بني خيار-مكارم المهدية
الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت س 12 و 30 دق
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي
وكان اللقاء مقررا ليوم السبت 8 افريل الجاري.
وفي ما يلي البرنامج المحين لمباريات ذات الجولة الثالثة التي ستجرى يومي السبت 8 والاحد 9 افريل الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
السبت 8 افريل 2023
قاعة طبلبة س 13
نسر طبلبة - النادي الافريقي
قاعة اولمبي سوسة س13
النجم الساحلي-النادي الهلالي
المجموعة الثانية
السبت 8 افريل 2023
قاعة بني خيار س 13
بعث بني خيار-مكارم المهدية
الاحد 9 افريل 2023
قاعة ساقية الزيت س 12 و 30 دق
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي
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