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نزول أمطار متفرقة وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية مدنين و شمال ولاية تطاوين

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 13:49 قراءة: 0 د, 20 ث
      
توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة الجمعة، نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر وخلال الليلة القادمة خاصة بولاية مدنين و شمال ولاية تطاوين حيث تتراوح الكميات عامة بين 20و 40 ميليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
ويتواصل الوضع الجوي ملائما لهبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب حيث تتراوح سرعتها من 50إلى 70كلم/س وتكون مثيرة محليا للرمال و التربة.


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