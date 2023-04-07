جندوبة: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يطالب وزيرة الصناعة بالتدخل لتهيئة مقسم صناعي وضمان انتصاب مستثمر أجنبي بالجهة

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بضرورة التدخل لتهيئة فضاء صناعي بمنطقة الارتياح 2 بمعتمدية جندوبة الشمالية، وتقديم الضمانات الفعلية لإحدى الشركات الأجنبية المختصّة في صنع "كوابل" السيارات والتي تقدمت منذ مدة بملف مكتمل الشروط للوكالة العقارية الصناعية وكافة السلط والجهات الإدارية ذات العلاقة.



وأوضح الاتحاد، في مراسلة وجهها أمس الخميس الى الوزيرة، ان المستثمر طلب التدخل السريع والذي تفرضه ارتباطاته بحرفاء وطلبات جديدة ومحددة في الزمن (أكتوبر القادم)، ما يستوجب التسريع في تهيئة نحو 9 هكتارات من المنطقة الصناعية الارتياح 2 على ان يتم ذلك قبل موفى ماي القادم حتى يتسنى للمستثمر الشروع في تركيز مكوّنات المصنع والتي تستغرق نحو 6 اشهر، وفق تقديرات الدراسة المقدّمة في الغرض.

وحسب ما أكّده رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فإن هذا المصنع المرتقب سيكون أحد أهم محركات التنمية بالجهة وسيساهم في خلق نحو 4000 الاف موطن شغل وفي دعم الحركية الاقتصادية.

وأوضح ان انتصاب مثل هذه المصانع ستفتح الباب لجلب المستثمرين المحليين والأجانب، داعيا، في ذات الوقت، السلط الجهوية والمركزية الى التدخل السريع والهادف لحل الإشكالات الإدارية التي تظلّ العائق الأكثر حضورا في مجال الاستثمار والكابوس الذي لم ينته بعد بالنسبة للمستثمرين، وفق تعبيره.

يشار الى أن منطقة الارتياح 2 الكائنة بمعتمدية جندوبة الشمالية قد أحدثت منذ سنة 2012 وتمسح نحو 76 هكتارا وان الوكالة العقارية الصناعية بصدد تهيئة نحو 20 هكتارا دون اعتبار للطلب الجديد المقدم من الشركة الراغبة في الانتصاب موضوع مراسلة الاتحاد.



