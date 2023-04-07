إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 14406 مجتازين خلال الثلاثي الأول من 2023 (الحرس الوطني)

تمكّنت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال والجنوب، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 (جانفي/فيفري/مارس)، من إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14406 مجتازين، من بينهم 13138 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون، وفق ما كشف عنه اليوم الجمعة، المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.



فقد تمكّنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس والمهدية)، خلال الثلاثية الأولى سنة 2023، من إحباط 388 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 13259 مجتازا (12804 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و455 تونسيا).



كما أفاد المصدر بأنه في إطار العمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة، تمكنت وحدات الأقاليم البحرية بالوسط والساحل والشمال والجنوب من

ضبط 63 شخصا، بسبب تورطهم في التوسّط والتنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية وحجز 135 وسيلة بحرية و12 سيارة استعملت في التنقلات.



وجاء في البلاغ ذاته أن الإدارة العامة للحرس الوطني، "تضع الرقم الأخضر 194، الخاص بقاعات العمليات البحرية، على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت".







