قابس: تسجيل 306 مخالفات اقتصادية في النصف الأول من شهر رمضان

قامت فرق المراقبة الاقتصادية خلال النصف الأول من شهر رمضان ب1661 زيارة رفعت خلالها 306 مخالفات اقتصادية تتعلق بالترفيع في الأسعار والفوترة واخفاء بضاعة والامتناع عن البيع وعدم اشهار الأسعار، وفق مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة صويلح موسى.



وبين صويلح ل"وات" أن فرق المراقبة قامت خلال ذات الفترة بحجز 7.5 اطنان من مادة الفرينة المدعمة، و154 كلغ من الموز، و38 كلغ من التفاح، و36 لترا من الحليب نصف الدسم، واقترحت غلق محل تجاري بسبب الترفيع في الأسعار.



وكانت الادارة الجهوية للتجارة بقابس قد خصصت لشهر رمضان 08 فرق للمراقبة الاقتصادية موزعة بين الفترة الصباحية والمسائية.



