فرجاني ساسي يتوج مع فريقه الدخيل بكأس قطر لكرة القدم

توج التونسي فرجاني ساسي مع فريقه الدحيل بلقب كأس قطر لكرة القدم بعد فوزه على السد بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جرت امس الخميس على ملعب جاسم بن حمد.
وسجل ساسي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 53 فيما افتتج الكيني مايكل أولونغا التسجيل في الدقيقة 47.
وعادل الدحيل ألقاب السد بنيله اللقب الثالث في تاريخه في البطولة التي انطلقت موسم 1994 - 1995 بمسمى كأس ولي العهد قبل أن تتحول إلى كأس قطر اعتبارا من موسم 2013 - 2014 .
ويمضي الدحيل نحو حلم الرباعية بعدما حقق اللقب الثاني في الموسم الحالي، حيث كان قد توج بطلا لكأس أريد ، فيما يتصدر حاليا البطولة القطرية برصيد 42 نقطة، وينافس في الدور ربع النهائي من كأس الأمير.
وسجل ساسي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 53 فيما افتتج الكيني مايكل أولونغا التسجيل في الدقيقة 47.
وعادل الدحيل ألقاب السد بنيله اللقب الثالث في تاريخه في البطولة التي انطلقت موسم 1994 - 1995 بمسمى كأس ولي العهد قبل أن تتحول إلى كأس قطر اعتبارا من موسم 2013 - 2014 .
ويمضي الدحيل نحو حلم الرباعية بعدما حقق اللقب الثاني في الموسم الحالي، حيث كان قد توج بطلا لكأس أريد ، فيما يتصدر حاليا البطولة القطرية برصيد 42 نقطة، وينافس في الدور ربع النهائي من كأس الأمير.
فرجاني ساسي يضيف الهدف الثاني للدحيل 🔥⚽️#نهائي_كأس_قطر #السد #الدحيل #كأس_قطر_2023 #QatarCupFinal pic.twitter.com/L9Q73gnfGT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2023
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