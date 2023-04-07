الكرامة تفتح باب قبول ملفات المرافقة في التفويت في اسهم الدولة في الطيران الجديد الى يوم 12 ماي 2023

فتحت الكرامة القابضة باب قبول ملفات مكاتب الاستشارة وبنوك الاعمال لمرافقتها في التفويت في المساهمات المملوكة للدولة في راس مال "الطيران الجديد" و"الطيران الجديد للخدمات الأرضية" الى حدود الخامسة من مساء يوم 12 ماي 2023.



وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستطلق عملية المرافقة للتفويت في مساهمات الدولة في رأس مال "الطيران الجديد" و"الطيران الجديد للخدمات الأرضية" يوم 6 افريل 2023 على شكل بيان بات متاحا على موقعها الالكتروني .



وأكدت الكرامة القابضة انه يمكن لبنوك الأعمال ومكاتب الاستشارة المشاركة في طلب العروض المنتظر والذي سيكون متاحا على موقعها الالكتروني



وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه الحكومة الى تعبئة مداخيل مصادرة وتخصيص تقارب 656 مليون دينار، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023.



وكانت الكرامة القابضة أطلقت، يوم 15 افريل 2022، طلب عروض دولي موجه الى بنوك الأعمال ومكاتب الدراسات لمرافقتها في عمليّة التفويت في المساهمات العموميّة المباشرة وغير المباشرة في شركتي "الطيران الجديد" و"الطيران الجديد للخدمات الأرضية".



وتمتلك الدولة مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد و 76ر2 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد للخدمات الأرضية.



يشار الى ان الطيران الجديد، نقلت زهاء 3ر1 مليون مسافر الى موفي نوفمبر 2022، مقابل 502 الف مسافر سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ164 بالمائة وفق بيانات نشرتها وزارة النقل، مؤخرا.





