التعادل يحسم ودية النادي الافريقي والملعب التونسي

تعادل النادي الافريقي وديا مع الملعب التونسي 2-2 في المقابلة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة ضمن تحضيرات الفريقين للرهانات القادمة في الموسم الرياضي الحالي.

وسجل حمدي العبيدي هدفي النادي الافريقي في حين حقق هدفي الملعب التونسي اسامة السهيلي ومحمد العكرمي.

يذكر ان النادي الافريقي يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط في سباق مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بينما يتصدر الملعب التونسي ترتيب مجموعة تفادي النزول برصيد 14 نقطة.

كما تاهل الفريقان الى الدور نصف النهائي لكاس تونس اذ سيتبارى الملعب التونسي مع الترجي الرياضي في حين سيلاقي النادي الافريقي ضيفه الاولمبي الباجي.





