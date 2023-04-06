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التعادل يحسم ودية النادي الافريقي والملعب التونسي

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 17:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعادل النادي الافريقي وديا مع الملعب التونسي 2-2 في المقابلة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة ضمن تحضيرات الفريقين للرهانات القادمة في الموسم الرياضي الحالي.
وسجل حمدي العبيدي هدفي النادي الافريقي في حين حقق هدفي الملعب التونسي اسامة السهيلي ومحمد العكرمي.
يذكر ان النادي الافريقي يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط في سباق مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بينما يتصدر الملعب التونسي ترتيب مجموعة تفادي النزول برصيد 14 نقطة.
كما تاهل الفريقان الى الدور نصف النهائي لكاس تونس اذ سيتبارى الملعب التونسي مع الترجي الرياضي في حين سيلاقي النادي الافريقي ضيفه الاولمبي الباجي.


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