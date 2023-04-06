صفاقس: كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل يدعو النقابيين إلى "الدفاعا عن المنظمة ورموزها والتصدي للحملات التي تستهدفها"

افتتح اليوم الخميس اجتماع للمسؤولين النقابيين في القطاع البنكي دعا إليه الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية لتدارس مسالة المقترح الحكومي للترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة .



ودعا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني بالمناسبة النقابات الأساسية وسائر النقابيين إلى "وحدة الصف والاستعداد إلى محطات نضالية في الفترة القادمة دفاعا عن المنظمة ورموزها وتصديا للحملات التي تستهدفها ومحاولات الإرباك من الداخل" وفق قوله.

وقال "ان تشويه المنظمة واستهداف رموزها والتشكيك في مسارها هو محاولة يائسة من البعض للتقليل من دور المنظمة وعراقتها وتاريخها"

ولاحظ أن الاتحاد العام التونسي للشغل تعرض منذ تأسيسه للاستهداف المتكرر لا لشيء إلا لأنه تأسس على البعد الاجتماعي والوطني بالأساسي وكانت له دائما كلمة ورأي في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو ما يجعله هدفا ومصدر إزعاج رغم أن هذه الأبعاد الثلاثة هي من صميم دوره ومسؤوليته وفق تقديره .

من جهة أخرى استنكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس صمت الأنظمة الوطنية العربية حيال تدنيس بيت المقدس .

من جهته أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤول عن الإعلام والكاتب العام للفرع الجامعي ياسين الطريقي أن الاجتماع ينعقد في اطار تدارس الوضع الهش لقطاع المالية في ظل التوجه نحو الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية والبنك المركزي والمؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التنقيب على النفط وهو ما يرفضه النقابيون لما يشتمل عليه من غياب للعدالة بين القطاعات فضلا عن عدم وجود مردودية تذكر له بالنسبة للصناديق الاجتماعية وفق قوله.



