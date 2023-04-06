المهدية: اختتام المرحلة الأولى من برنامج التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة

اختتمت، أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من برنامج التمكين الاجتماعي بجهة المهدية بتتويج المشاركين في دورات تدريبية متنوعة أمّنتها مؤسسة الأرض للإدماج والتنمية الشاملة.

وأوضح رئيس المؤسسة، بلعيد أولاد عبد الله، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج تجاوز العدد المبرمج للمنتفعين من أسر وأفراد وإطارت، وقد تمحور التكوين حول "التربية الوليدية" بهدف تدريب الناس على الحوار داخل الأسرة و"التوقي من مخاطر الفكر المتطرف" و"إعداد الشباب للحياة الزوجية".

وأضاف اولاد عبد الله أن الدورات طالت دور الشباب، والمؤسسات التربوية، والمعاهد الثانوية، ومراكز الإدماج الاجتماعي، علاوة على حلقات تحسيسية ركزت على الظواهر الاجتماعية البارزة.

وقال المتحدث أن التقرير الختامي لهذه المرحلة كشف أن جهة المهدية شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأطفال المهددين بواقع 390 إشعارا سنويا مقابل 1750 على المستوى الوطني، مبرزا أن جلّ حالات التهديد الموجه ضد الطفل سجلت داخل الاسر بما يؤكد منسوب العنف الاسري، وأهمية علاج اسبابه، وضرورة تكريس الحوار داخل الاسرة.

وأوضحت نتائج التقرير تنامي نسب الأمية خاصة في المناطق الداخلية إذ سجلت جهة المهدية نسبة تعادل 22.14 بالمائة مقابل 19.27 بالمائة كمعدل وطني، وترتفع هذه النسبة بمعتمدية أولاد الشامخ (33.75 بالمائة) تليها هبيرة (31.25 بالمائة) فمعتمدية السواسي (81ر28 بالمائة).

وأشار أولاد عبد الله، في ذات السياق، إلى ارتفاع نسب الأمية والبطالة في الجهة إذ بلغت نسبة الشباب العاطل عن العمل 41.5 بالمائة بكامل الجهة وتصل إلى 54.85 بالمائة بمعتمدية شربان.

وأوصى المتحدث بأهمية الاستفادة من خبرات المتكونين في الجهات في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني والوساطة العائلية، وبضرورة اعتماد مقاربة المشاريع الشبابية في مجال التمكين الاجتماعي، وبعث نواد متخصصة في هذا المجال في المؤسسات التربوية.

وأوصى أيضا بالعمل على نشر ثقافة التمكين الاجتماعي وربطها بالتمكين الاقتصادي وفتح المجال أكثر للشباب من خلال المرافقة والتكوين على تحقيق التمكين الاجتماعي.

وشدّد على مكانة وسائل الإعلام وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الاستهداف والتأثير على أوسع شريحة اجتماعية ممكنة خاصة في مجال التوعية والتحسيس والتوجيه.



