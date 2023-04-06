اتحاد عمال تونس يعقد مؤتمره الثالث يومي 29 و30 أفريل الجاري

يعقد اتحاد عمال تونس ، مؤتمره الوطني الثالث يومي 29 و 30 افريل الجاري ،وفق ما اعلنه الاتحاد في بلاغ له .

ودعا اتحاد عمال تونس ،منخرطيه الراغبين في الترشح للأمانة العامة أو لعضوية المكتب التنفيذي الوطني ممن تنطبق عليهم شروط النظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة الى تقديم مطلب ترشحاتهم باسم الأمين العام للاتحاد الى مكتب الضبط بالمقر المركزي بنهج أثينا بتونس العاصمة .

وذكر اتحاد عمال تونس ،ان تقديم مطالب الترشحات كان انطلق منذ الاثنين الماضي ويتواصل حتى الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 15 أفريل .

ويعد اتحاد عمال تونس ثاني منظمة نقابية يقع احداثها اثر ثورة 17 ديسمبر 2010 ، بعد الكنفدرالية العامة للشغل. وتطالب كلا هذان المنظمتان بضمان التعددية النقابية.

ومنذ سنة 2015 يصدر عن رئاسة الحكومة منشور يوجه الى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة ويدعو إلى تمكين الأعوان والموظفين من ملء مطبوعات انخراطهم بالمنظمات النقابية الموجودة ومن حق الاقتطاع المباشر من الأجر للمنخرطين، بما فيها اتحاد عمال تونس.

وكانت هذه المنظمة عبرت عن مساندتها للخارطة السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعت الناخبين الى التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وعزا الأمين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني في بيان سابق، موقف المنظمة الداعم لقرارات سعيد، ب «الوضع الكارثي للعشرية السابقة على جميع المستويات »، وبما واجهه الاتحاد من «إقصاء وتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية وحرمانه من المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الأخرى».



