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البرلمان يشرع بداية من الثلاثاء القادم في النظر في مشروع نظامه الدّاخلي

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 16:52 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ اليوم الخميس، عن تنظيم جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب
الشعب والتصويت عليه، بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، على الساعة العاشرة صباحا، مشيرا إلى أنه تم التمديد في آجال تمكين النواب من تقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع النظام الداخلي إلى غاية يوم السبت 8 أفريل 2023 على الساعة منتصف الليل.

وسينظر المجلس كذلك في بداية الجلسة، في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات العامة.

يُذكر أنّ لجنة النّظام الدّاخلي كانت صادقت يوم الاثنين 3 أفريل الحالي، على الصّيغة الأوليّة لمشروع النظام الداخلي للبرلمان.

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