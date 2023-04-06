تطاوين: الدورة 18 لمهرجان المدينة بتطاوين من 8 الى 17 افريل الجاري





تطاوين 6 افريل (وات/مكتب تطاوين)- تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين الدورة 18 لمهرجان المدينة بداية من يوم السبت 8 افريل والى غاية 17 من الشهر ذاته، وقد برمجت خلال ليالي شهر رمضان عدة فقرات منها مسامرتين فكريتين اولها ليلة افتتاح المهرجان بالمكتبة الجهوية تحمل عنوان " التعليم في تطاوين من الكتاب الى المدرسة"، فيما تحمل المسامرة الثانية التي سيحتضنها الفضاء نفسه عنوان " التصوف بين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمان، وتندرج المسامرتان في اطار البرنامج الوطني " حوارات ثقافية".

وقد اختارت المندوبية الفضاءات المفتوحة لتقديم عروض المهرجان المبرمجة من ذلك عرض مسرحي مونودرامي لشركة "ار" قفصة بفضاء الكرمة بالمركب الثقافي بتطاوين، واخر تنشيطي للطفل والعائلة لمجموعة فرحة الاطفال بمنتزه سوق ليبيا.

كما اختارت المندوبية شريط سينمائي لعرضه في اطار البرنامج الوطني لسينما الجهات في اطار الاحتفال بمائوية السينما، يحمل عنوان" لي اوليفيي" بمنتزه سوق ليبيا كما تمت برمجة عرضين موسيقيين سيقع تقديمهما بالمبيت الجامعي، للفنان الشاذلي الحاجي وشفيق المحمدي , فيما يحتضن فضاء البرج بتطاوين العرضين الختاميين للمهرجان الاول سلامية " لاولاد الشيخ والثاني عرض حضرة " ننده الاسياد".

وقد بادر عدد من دور الثقافة في المعتمديات بتنظيم ليالي رمضان من ذلك دار الثقافة بالبئر الاحمر التي برمجت الدورة التاسعة لليالي رمضان بداية من 8 الى 20 افريل الجاري، بالتعاون مع الغرفة الفتية فيما انطلقت دار الثقافة بذهيبة في تنفيذ برنامج الدورة العشرين لليالي رمضان من 04 الى غاية يوم 15 افريل الجاري.

هدية



