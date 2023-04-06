صفاقس: وقفة احتجاجية للمعلمين النواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018 احتجاجا على سياسة التسويف إزاء تسوية وضعياتهم

نفذ عدد من المعلمين النواب غير المشمولين بإتفاقية 8 ماي 2018، وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، على خلفية ما وصفوه بـ"سياسة التسويف التي تمارسها سلطة الإشراف إزاء تسوية وضعيتهم المهنية، والجحود والنكران لمجهوداتهم رغم أنّهم يقومون بواجبهم التربوي كبقية زملائهم المنتدبين منذ سنوات"، وفق تقديرهم.



وأكد المحتجّون، في عريضة أصدروها بالمناسبة وسيتوجهون بها إلى وزير التربية عن طريق المندوب الجهوي للتربية بصفاقس1، على "دخولهم في مقاطعة الدروس، مطالبين سلطة الإشراف بوقف نزيف إستغلالهم والتسريع بتسوية وضعيتهم المهنية بالإنتداب على غرار زملائهم فيى الإتفاقيات السابقة"، وفق ما ورد في نص العريضة.

من جهته، أفاد عضو الفرع الجامعي لنقابة التعليم الاساسي بصفاقس، جمال بوزيدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المعلّمون النواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018، تتنزل في اطار يوم غضب وطني لهذه الفئة من المربين في كافة ولايات الجمهورية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وانتدابهم اسوة ببقية زملائهم المنتدبين منذ سنوات، باعتبارهم اصحاب حق ويؤدون رسالتهم التربوية على اكمل وجه من اجل تمكين الناشئة من التعلمات اللازمة.

وأضاف أن المحتجّين يطالبون أيضا بصرف مستحقاتهم المادية المتخلدة بذمة سلطة الاشراف، سيما في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وتدني المقدرة الشرائية للمواطن، وبتحيين قاعدة البيانات من أجل تسوية وضعيتهم المهنية عبر الانتداب، على غرار زملائهم الذين شملتهم اتفاقية 8 ماي 2018".

وشدّد بوزيدة على دعم الجامعة العامة والفرع الجامعي لنقابة التعليم الاساسي لكل التحركات النضالية المشروعة التي يخوضها المعلمون النواب خارج اتفاقية 8 ماي من أجل نيل مستقحاتهم المهنية والمادية.



