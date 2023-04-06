قابس: إخماد حريق هائل نشب بمستودع فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية

تمكّن أعوان الحماية المدنية بقابس، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل نشب بمستودع فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية المجاور لميناء الصيد البحري بقابس، وذلك بعد تجنيد 4 شاحنات ثقيلة لعملية الاطفاء.

وقد تسبب هذا الحريق، الذي تم فتح تحقيق بشأنه، في أضرار مادية من بينها احتراق عدد من السيارات الرابضة بالمستودع، وفق ما عاينه مراسل "وات" بقابس الذي لم يتسن له الحصول على تصريح من أي مصدر مسؤول حول الحريق.



