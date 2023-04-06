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وحدات الحرس البحري بالمنستير والمهدية تنقذ 52 مهاجرا من الغرق

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 13:03 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أنقذت وحدات المناطق البحرية للحرس الوطني بالمنستير والمهدية، ليلة البارحة، 52 مهاجرا غير نظامي بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني.

وذكر المصدر ذاته، في بلاغ الخميس، أن من بين هؤلاء المهاجرين 36 يحملون جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

وأضاف أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .


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