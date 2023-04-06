جندوبة: ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة تجاوزت 56 مليون دينار أكثر من ثلثيها متخلد بذمة المؤسسات العمومية

ناهزت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية جندوبة منذ سنة 2011 والى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية نحو 56 مليون دينار، اكثر من ثلثيها (35 مليون دينار) متخلدة بذمة المؤسسات العمومية بالجهة، وبعضها الاخر متخلد بذمة احدى الشركات المصادرة، وفق ما أكده رئيس الإقليم محمود بن سلامة ل"وات".



وأوضح بن سلامة ان الديون المذكورة تعود الى سنة 2011 وان اغلب الاستخلاصات التي تتوصل بها فروع الإقليم بالجهة متأتية من المستهلكين العاديين، مشيرا في ذات الوقت الى ان الشركة لم تتوقف عن اسداء خدماتها رغم هذا الحجم من الديون.



ويبلغ عدد المشتركين بولاية جندوبة نحو 150 ألف مشترك موزعين على تسع معتمديات.



