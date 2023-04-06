بنزرت: تأجيل اضراب أعوان شركة اسمنت بنزرت الى يومي 16 و17 ماي

قرر الطرف النقابي بشركة اسمنت بنزرت والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية اليوم الخميس، تأجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج يومي 11 و12 افريل الجاري الى يومي 16 و17 ماي القادم



وتناولت الجلسة النقاط الثلاث المتعلقة خاصة بمطلب الطرف النقابي بتعميم المنحة الخصوصية المسندة الى المهندسين على بقية اعوان التفقد، وإعادة تصنيف الاعوان في الخطط التي يشغلونها وادماج جميع زيادات المفاوضات في شبكة الأجور، حيث تم وفق ما جاء في محضر الجلسة، وتحصلت "وات" على نسخة منه، تأجيل الاضراب في انتظار رد رئاسة الحكومة بشان المراسلات التي وجهت اليها من قبل الطرف النقابي .



كما تم الاتفاق على تعهد إدارة المؤسسة بشان نقطة تعطل المنافع الاجتماعية بالشركة على تكوين لجنة متركبة من الطرفين النقابي والإداري واللجنة الإدارية المتناصفة، لدراسة مسالة الصندوق الداخلي للحيطة الاجتماعية وتقديم تقرير في الغرض في اقرب الاجال، والاتفاق على عقد لجنة الصحة والسلامة المهنية في ظرف شهر للنظر في الخصوصيات الفنية للباس الوقاية والاستئناس بتجارب المؤسسات الأخرى .



يشار الى ان تأجيل موعد الاضراب، هو الثالث تباعا وقد تم في جلستي التصالح السابقتين بشان النقطة المتعلقة بتعطل الإنتاج بالشركة إشارة الطرف النقابي الى التحسن الملحوظ في نسق الإنتاج بالمؤسسة وبداية استرجاعها لمكانتها في السوق الداخلية وأيضا الى تكاتف الجهود للحفاظ على ديمومتها .



يذكر ان الجلسة اشرف عليها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بقسم تفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وحضور ممثلي كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وأيضا وزارة الاشراف وإدارة الشركة.



