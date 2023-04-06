- كاس تونس لكرة السلة - الدور ربع النهائي - البرنامج

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي ستجري يوم الاثنين 17 افريل الجاري حسب ما اعلنته الجامعة التونسية لكرة السلة.



- شبيبة المنازه - اتحاد المنستير

- الزهرء الرياضية - الدالية الرياضية قرمبالية

- نادي كرة السلة المهدية - النادي لافريقي

- النجم الرادسي - النجم الساحلي





