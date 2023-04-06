- كاس تونس لكرة السلة - الدور ربع النهائي - البرنامج

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي ستجري يوم الاثنين 17 افريل الجاري حسب ما اعلنته الجامعة التونسية لكرة السلة.
- شبيبة المنازه - اتحاد المنستير
- الزهرء الرياضية - الدالية الرياضية قرمبالية
- نادي كرة السلة المهدية - النادي لافريقي
- النجم الرادسي - النجم الساحلي
- شبيبة المنازه - اتحاد المنستير
- الزهرء الرياضية - الدالية الرياضية قرمبالية
- نادي كرة السلة المهدية - النادي لافريقي
- النجم الرادسي - النجم الساحلي
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