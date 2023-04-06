الحمامات تستضيف البطولة العربية للدراجات في اكتوبر المقبل

تستعد الجامعة التونسية للدراجات لتنظيم البطولة العربية للدراجات في اكتوبر المقبل بالحمامات والمشاركة في سباقات التحدي بالمغرب في ماي القادم فضلا عن دورة المغرب الدولية خلال شهر جوان المقبل.

وقد تم خلال اجتماع عقده وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مع اعضاء المكتب الجامعي للدراجات برئاسة نوفل المرشاوي بحث هذه البرامج وأبرز مشاغل الجامعة وإستحقاقاتها الرياضية للفترة القادمة.



