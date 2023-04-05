المراقبة الاقتصادية تحجز اكثر من 100 الف لتر من الزيت النباتي المدعم لدى مؤسسة بيع بالجملة متوقفة عن النشاط

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بتونس، أكثر من 100 الف لترا من الزيت النباتي المدعم لدى مؤسسة تجارية بالزهروني بقيمة فاقت 85 ألف دينار.



وبينت وزارة التجارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، انه تم اتخاذ قرار بإيقاف تزويد هذه المؤسسة بمادة الزيت النباتي المدعم وبقية المواد المدعمة.



وبينت ان الكميات المحجوزة ثبت مسكها وترويجها من طرف مؤسسة متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بطرق ملتوية ومخلة بشفافية المعاملات ودون احترام تراتيب الدعم.



وأثبتت الأبحاث أن صاحب المؤسسة تعمد سابقا التصريح بممارسة نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية بأحد المحلات الكائنة بنفس المنطقة ثم توقف عن ممارسة نشاطه بهذا المحل وخصصه لأغراض اخرى.



ويتجلى، أيضا، انه تعمد مواصلة التزود بمادة الزيت النباتي المدعم وخزنها بالمحل العشوائي وترويجها لوجهات مجهولة وبطرق غير قانونية بعديد الولايات المجاورة بهدف التفصي من المراقبة المخصصة للتثبت من وجهة هذه المادة المدعمة.



وحجزت فرق المراقبة كذلك كميات من المشروبات الغازية داخل المخزن تم التزود ها باعتماد أساليب ملتوية وبواسطة فاتورة شراء تحمل اسم شركة متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية ناشطة بإحدى الولايات الأخرى.



وحررت فرق المراقبة محضري بحث من أجل الاخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها ومن أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية.



