تونس والسودان تؤكدان أهمية مزيد تفعيل آليات التعاون الثنائي

اتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، وسفير جمهورية السودان بتونس، أحمد عبد الواحد، على أهمية تعزيز التعاون المثمر بين تونس والسودان.



واكد الجانبان، خلال استقبال عمار للسفير السوداني بتونس، اهمية مزيد توسيع مجالات التعاون الى القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة، من خلال توظيف ما يتوفر في البلدين من إمكانيات هامّة، إلى جانب العمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي.







