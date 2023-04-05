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كاس رابطة ابطال افريقيا  لكرة القدم - الدور ربع النهائي - الترجي الرياضي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 21:27 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت مساء اليوم بالقاهرة الترجي الرياضي التونسي مع شبيبة القبائل . وستقام مباراة الذهاب في الجزائر والاياب في تونس .
وفي حال التأهل للدور نصف النهائي سيلاقي الترجي التونسي المتاهل من مواجهة الاهلي المصري والرجاء البيضاوي.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة التي جرت مساء اليوم بالقاهرة والتي ساهم في تنشيطها الدولي واللاعب السابق للترجي التونسي علي الزيتوني .

وفي ما يلي برنامج الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا .
المواجهة الاولى / سيمبا التنزاني - الوداد البيضاوي المغربي
المواجهة الثانية / الاهلي المصري- الرجاء البيضاوي المغربي
المواجهة الثالثة / شباب بلوزداد الجزائري - ماميلودي سانداونس الجنوب الافريقي
المواجهة الرابعة / شبيبة القبائل الجزائري - الترجي الرياضي التونسي

الدور نصف النهائي
1- الفائز في المواجة 4 مع الفائز في المواجهة 2
2- الفائز في المواجهة 1 مع الفائز في المواجهة 3
ويقام الدور النهائي من ذهاب واياب وتقام مقابلة ذهاب النهائي في ميدان المتاهل من المواجهة الاولى في نصف النهائي.




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