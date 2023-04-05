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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 20:23 قراءة: 0 د, 19 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي ستدور يومي الخميس و الجمعة 6 و 7 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14):

الخميس 6 افريل 2023
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-الزهراء الرياضية

الجمعة 7 افريل 2023
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي

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