البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي ستدور يومي الخميس و الجمعة 6 و 7 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14):



الخميس 6 افريل 2023

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي

قاعة توفيق بوهيمة برادس

النجم الرادسي-الزهراء الرياضية



الجمعة 7 افريل 2023

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي



