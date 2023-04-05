بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستجرى يوم السبت 8 افريل الجاري على النحو الاتي :



المجموعة الاولى

قاعة طبلبة س 14

نسر طبلبة-النادي الافريقي

قاعة اولمبي سوسة س13

النجم الساحلي-النادي الهلالي



المجموعة الثانية

قاعة ساقية الزيت س14

نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي

قاعة بني خيار س 13

بعث بني خيار-مكارم المهدية



