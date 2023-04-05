بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستجرى يوم السبت 8 افريل الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
قاعة طبلبة س 14
نسر طبلبة-النادي الافريقي
قاعة اولمبي سوسة س13
النجم الساحلي-النادي الهلالي
المجموعة الثانية
قاعة ساقية الزيت س14
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي
قاعة بني خيار س 13
بعث بني خيار-مكارم المهدية
المجموعة الاولى
قاعة طبلبة س 14
نسر طبلبة-النادي الافريقي
قاعة اولمبي سوسة س13
النجم الساحلي-النادي الهلالي
المجموعة الثانية
قاعة ساقية الزيت س14
نادي ساقية الزيت-الترجي الرياضي
قاعة بني خيار س 13
بعث بني خيار-مكارم المهدية
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