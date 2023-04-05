انطلاق طباعة الكتاب المدرسي بعد عيد الفطر في اطار صفقة مالية قيمتها 30 مليون دينار (رئيس غرفة مصنعي الكتاب المدرسي)

أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الكتاب المدرسي، سمير قرابة اليوم الإربعاء، أن عملية طباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية المقبلة ستنطلق بعد عيد الفطر إذا ما توفر الورق بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.



وأوضح رئيس الغرفة في تصريح لـ(وات) أن قيمة الصفقة المبرمة بين وزارة التربية والغرفة بلغت هذه السنة 30 مليون دينار، مشيرا إلى أن قرابة نصف هذ المبلغ تذهب لسداد نفقات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.

وأكد أن الغرفة قامت باطلاع وزير التربية محمد علي بوغديري، خلال اجتماع انتظم يوم 3 أفريل الجاري، على أهم الاستعدادات لطباعة الكتاب المدرسي بحضور المكلف بتسيير المركز الوطني البيداغوجي محمد عدالي، مشيرا إلى تفاعل الوزارة وتعاونها من أجل ضمان عودة مدرسية مريحة وطباعة الكتب في الآجال المحددة.

وتطرق الحاضرون خلال هذا اللقاء، حسب بلاغ لوزارة التربية، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، إلى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لإنجاح استحقاق العودة المدرسية في إطار شراكة وتعاون بين الجميع على "أسس تأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإقتصادية" ومعاضدة كل المجهودات لتأمين عودة مدرسية جيدة في مناخ من الانسجام والثقة المتبادلة بين جميع المتدخلين في صناعة وتوزيع الكتاب المدرسي.



