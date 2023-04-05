الترخيص للعاملين بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها في كامل تراب الجمهورية بالعمل بعد الساعة العاشرة مساء طيلة النصف الثاني من شهر رمضان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن الترخيص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها في كامل تراب الجمهورية بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا طيلة النصف الثاني لشهر رمضان لسنة 2023، حسب بلاغ لها.

كما تم الترخيص بالعمل أيام الراحة الأسبوعية طيلة نفس الفترة، وذلك اعتبارا للصبغة الخاصة لشهر رمضان المعظّم.

ويشار إلى أن النصف الثاني من شهر رمضان يشهد عادة حركية في مختلف المدن والفضاءات والمحلات التجارية مع استعداد التونسيين لاقتناء ملابس العيد للأطفال بالخصوص والحلويات احتفالا بعيد الفطر.



