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تونس تُدين بشدة "اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلّين"

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أُدانت تونس، اليوم الأربعاء، بشدّة، "اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلّين، واعتقالها للمئات من المُعتكفين داخله، في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في شهر رمضان الكريم، وخرق واضح للمعاهدات والمواثيق الدولية".

وحمّلت تونس، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، "الكيان المُحتل،ّ مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، جرّاء تكرّر الاعتداءات على الأماكن المُقدّسة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي من شأنها تقويض أيّة جهود لإحلال السلام في المنطقة".

كما دعت تونس، مُجدّدا، المجموعة الدولية إلى "تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني"، مؤكدة على ضرورة "توفير الحماية الدّولية اللازمة للفلسطينيين ووضع حدّ لانتهاكات المُحتلّ المُتكرّرة، وحمله على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".


يُذكر أن عشرات المصلين والمعتكفين، كانوا أصيبوا الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال المُصلّى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.


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