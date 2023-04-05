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الخارجية تؤكد "استعداد تونس لمواصلة دعم علاقاتها مع الولايات المتّحدة ورفضها كلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي"

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 15:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مجدّدا، "استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية، في إطار الاحترام المتبادل، وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم 4 أفريل 2023" .

كما أكّدت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، "رفضها التامّ، كلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة"، وهو مبدأ قالت الوزارة "إن تونس تحرص بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، رحّبت "بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية"، وفق ما جاء في بيان أصدرته السفارة الأمريكية لدى تونس اليوم الأربعاء والتي عبّرت فيه عن "ترحيبها بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم".

في المقابل جدّدت الولايات المتحدة التعبير عمّا يساورها من "قلق"، حيال إيقاف شخصيات سياسية "واستمرار احتجازها"، حسب البيان ذاته، قائلة إنها "تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع."

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