المدير التنفيذي لوكالة ضمان التجارة في إفريقيا يؤكد استعداد الوكالة لتقديم الدعم المالي لتونس وتقديم التسهيلات اللازمة للانضام اليها

أكّد المدير التنفيذي لوكالة ضمان التجارة في إفريقيا، مانويل موزيس، لدى لقائه بوزيرة المالية، سهام نمصية، أمس، الثلاثاء، استعداد الوكالة لتقديم الدعم المالي لتونس وتقديم التسهيلات اللازمة للانضام اليها.



وأكّدت نمصية، خلال اللقاء، الذي انتظم بمقر الوزارة، أهميّة دعم انضمام تونس لعضوية وكالة ضمان التجارة فى إفريقيا والاستفادة ممّا توفره الوكالة من ضمانات للتمويل لدى المؤسسات المالية المانحة وبشروط ميّسرة.



واستعرضت الوزيرة، بالمناسبة، أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي والتحديات المالية، التي تواجهها تونس، خاصّة، على مستوى التوازنات المالية.



وتم خلال اللقاء ذاته، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، تقديم لمحة عن الآليات والبرامج المتاحة، التي تقدمها الوكالة بشروط تفاضلية لكافة الدول الأعضاء.



يشار إلى أنّ الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، تعمل منذ تأسيسها سنة 2010، على تنمية التجارة والاستثمارات والانشطة الانتاجية فى الدول الافريقية، من خلال دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلي والتأمين الجزئي وإعادة التأمين وبرامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة فى الدول الافريقية.



