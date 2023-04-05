منوبة: الاثنين القادم انطلاق اشغال مشروع اعادة تهيئة شارع البيئة

تنطلق الاثنين القادم، اشغال مشروع اعادة تهيئة شارع البيئة بمنوبة المدينة، الذي يعد من ضمن المشاريع البلدية المبرمجة في اطار الميزانية التشاركية 2019-2020 ، بكلفة تناهز 590 الف دينار، وذلك بعد اسناد الصفقة وانهاء الدراسات وجميع الإجراءات اللازمة للغرض، مع المتدخلين العموميين، وفق معطيات بلدية منوبة.



وتتضمن مكونات المشروع، الذي من المتوقع ان يعيد الحياة لشارع البيئة بعد سنوات من الإنتظار والتوق الى تحويله الى فضاء بيئي ترفيهي ورياضي يوفر مجالا لممارسة الرياضة والترفيه للمتساكنين، اقامة مساحات خضراء وتركيز مقاعد، وفضاء العاب، وتهيئة فضاءات رياضية منها مسلك صحي، وملعب لكرة السلة، مع تبليط الارصفة وتهيئة كامل المنتزه وتركيز شبكة ري.



ويأتي اسناد الصفقة للإنجاز بعد اعادة طلب العروض الخاص بالمشروع للمرة الثانية، إثر ادراجه في الميزانية التشاركية ضمن مشاريع تهيئة وتحسين البنية الاساسية بالمدينة، والاهتمام بالشأن البيئي الترفيهي الذي يشكل احدى الضروريات الحياتية الملحة للمتساكنين.



وكانت البلدية قد برمجت مشروعا في المجال البيئي يتمثل في تركيز 133 قفصا حديديا منها 11 من الحجم الكبير في بالوعات تصريف مياه الامطار لحمايتها من تسرّب الاوساخ والفضلات، ولتجنب انسدادها وتسببها في تجمع مياه الامطار والفيضانات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "زيغوفيلتر" الشبابية الناشئة، باعتمادات قدرت ب45 الف دينار، من شانها الحفاظ على البيئة ومقاومة التلوث، فضلا عن سهولة التنظيف الدوري لهذه الأقفاص.



