المهدية تستضيف البطولة العربية للشباب لكرة اليد من 9 الى 16 افريل بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والسعودية وليبيا

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاربعاء ان البطولة العربية للشباب ستقام بمدينة المهدية من 9 الى 16 افريل الحالي بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والسعودية وليبيا.

واضافت ان الاجتماع الفني للبطولة سيعقد يوم الاحد القادم على ان تفتتح المنافسات يوم 10 افريل الجاري.

كما ستحتضن المهدية على هامش هذه البطولة اشغال الجمعية العمومية للإتحاد العربي لكرة اليد يوم 16 افريل.



