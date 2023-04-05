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نهاية العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الملعب الصفاقسي و المدرب نبيل كمون .

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 09:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت هيئة فريق الملعب الصاقسي الناشط في الرابطة المحرفة الثانية لكرة القدم نهاية العلاقة التعاقدية بالتراضي بين النادي و المدرب نبيل كمون .
واعتبرت الهيئة " ان المرحلة القادمة تتطلب تغيير الأجواء و إحداث الرجة النفسية للاعبين لعودة الفريق إلي السكة الصحيحة "

ويشكو فريق الملعب الصفاقسي ازمة نتائج جعلته يحتل المركز 12 والاخير في الترتيب العام للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية إثر الجولة الخامسة لمرحلة الإياب برصيد 12 نقطة

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