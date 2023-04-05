نهاية العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الملعب الصفاقسي و المدرب نبيل كمون .

اعلنت هيئة فريق الملعب الصاقسي الناشط في الرابطة المحرفة الثانية لكرة القدم نهاية العلاقة التعاقدية بالتراضي بين النادي و المدرب نبيل كمون .
واعتبرت الهيئة " ان المرحلة القادمة تتطلب تغيير الأجواء و إحداث الرجة النفسية للاعبين لعودة الفريق إلي السكة الصحيحة "
ويشكو فريق الملعب الصفاقسي ازمة نتائج جعلته يحتل المركز 12 والاخير في الترتيب العام للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية إثر الجولة الخامسة لمرحلة الإياب برصيد 12 نقطة
واعتبرت الهيئة " ان المرحلة القادمة تتطلب تغيير الأجواء و إحداث الرجة النفسية للاعبين لعودة الفريق إلي السكة الصحيحة "
ويشكو فريق الملعب الصفاقسي ازمة نتائج جعلته يحتل المركز 12 والاخير في الترتيب العام للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية إثر الجولة الخامسة لمرحلة الإياب برصيد 12 نقطة
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