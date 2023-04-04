تشيلسي يتعادل سلبيا مع ليفربول مرة أخرى بعد رحيل المدرب بوتر

تعادل تشيلسي مرة أخرى سلبيا مع ليفربول في البطولة الانقليزية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في أول مباراة له منذ إقالة مدربه غراهام بوتر حيث أظهر الفريق من جديد عدم القدرة على تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف وهو السبب الذي أدى لإقالة مدربه.



ولخص التعادل السلبي الرابع على التوالي بين الفريقين، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنقليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الماضي والتي فاز بهما ليفربول بركلات الترجيح، المشاكل التي أعاقت الفريقين عن المنافسة هذا الموسم.



وسيطر تشيلسي على معظم فترات اللقاء لكنه أهدر فرصة تلو الأخرى. واقترب جواو فيلكس وماتيو كوفاتشيتش من التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة، تبعتها فرص التي لم يستغلها كاي هافرتس في عرض آخر بلا أنياب لتشيلسي الذي سجل 29 مرة فقط في 29 مباراة بالبطولة.

واستعاد ريس جيمس دوره الأكثر خطورة كظهير أيمن مهاجم بعد أن استعان به مدرب تشيلسي المؤقت برونو سالتور، وأسكن هافرتس الكرة في الشباك قبل وبعد الاستراحة لكن كلا المحاولتين لم تحتسبا.

وسعى ليفربول لجعل تشيلسي يدفع ثمن الفرص التي اهدرها في نهاية الشوط الأول حيث سنحت له أولى الفرص الخطيرة، بما في ذلك تسديدة خاطفة من فابينيو والتي ابعدها ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي بضربة رأس. وأهدر فيلكس وكوفاتشيتش المزيد من الفرص لتشيلسي في الشوط الثاني.

وترك التعادل ليفربول في المركز الثامن بجدول الترتيب بفارق سبع نقاط خلف توتنهام هوتسبير رابع الترتيب وهو اخر المراكز المؤهلة للعب في رابطة أبطال أوروبا. وخاض ليفربول مباراة أقل من توتنهام.

وظل تشيلسي عالقا في المركز الحادي عشر.





