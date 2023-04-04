رئيسة الحكومة تلتقي المدير العام للوكالة الافريقية للتأمين التجاري

التقت رئيسة الحكومة،نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة المدير العام للوكالة الافريقية للتأمين التجاري مانوال موزاس، وفق بلاغ لمصالح الاعلام بالقصبة نشرته مساء اليوم الثلاثاء.

ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض "فرص التعاون بين تونس والوكالة الافريقية للتأمين التجاري عبر دعم تمويل المؤسسات التونسية ودفع المبادلات التجارية بين تونس والقارة الافريقية".





والوكالة الافريقية للتأمين التجاري مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم للحكومات او للقطاع الخاص و توفير الضمان لتأمين المخاطر بالنسبة للعمليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء او مع غيرها من الدول فضلا عن مساندة الإستثمار العمومي او الإستثمار الخاص، المحلي او الخارجي ، الى جانب تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.



و تضم الوكالة التي أنشأت سنة 2001 و تتخذ من نيروبي مقرا لها ، 21 دولة إفريقية كأعضاء قارين و عدد من الأعضاء من خارج القارة الإفريقية إلى جانب بعض المؤسسات المالية الدولية و الهياكل والهيئات الإقليمية الإفريقية كمساهمين.









