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الفيفا يوقف الرئيس السابق لاتحاد بيرو مدى الحياة بسبب اتهامات بالرشوة

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 17:48 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء أنه أوقف مانويل بورغا سيواني الرئيس السابق لاتحاد بيرو عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة لمشاركته في عمليات رشوة.

وحُكم على سيواني أيضا بدفع غرامة قدرها مليون فرنك سويسري (1.10 مليون دولار) لخرقه بنودا في مدونة قواعد السلوك والقيم الخاصة بالفيفا تتعلق بتضارب المصالح والرشوة والفساد، وعرض وقبول الهدايا وغيرها من المزايا من بين أمور أخرى.
وقال الفيفا "العقوبة المفروضة على بورغا سيواني تأتي في أعقاب قرار سابق أصدرته الغرفة القضائية في جويلية 2019".
وتم إلغاء هذا القرار من قبل محكمة التحكيم الرياضية في افريل من العام الماضي وأحيلت القضية مرة أخرى إلى غرفة التحقيقات التابعة للجنة القيم المستقلة.
لكن الغرفة القضائية قالت إنها "مرتاحة للغاية" لأن سيواني الذي كان عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية لاتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) ولجنة تطوير بالفيفا، قد انتهك مدونة قواعد السلوك.


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