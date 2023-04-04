الشركة الناشئة "ونت تو تريب" تطلق حملة "تونس الأصيلة" في ماي القادم للتعريف بالسياحة البديلة

تطلق الشركة الناشئة في مجال حجز السفر "ونت تو تريب" (Wantotrip)، خلال شهر ماي 2023، حملة "تونس الأصيلة" لتعزيز الترويج للسياحة البديلة والمستدامة في تونس، وفق ما أكده وفد عن هذه الشركة خلال لقاء مع وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، الثلاثاء بمقر الوزارة.



وأوضح الوفد أن حملة "تونس الاصيلة" ستشمل، أيضا، دعوة عدد هام من المؤثرين من العالم لعيش تجربة فريدة من نوعها وأصيلة في علاقة بالعادات والتقاليد والمغامرات بمختلف مناطق الجمهورية والترويج لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد بلحسين، وفق بلاغ للوزارة، الاستعداد لتوفير الدعم التام قصد إنجاح هذه الحملة، مبرزا أن استراتيجية الحكومة تولى اهتماما كبيرا لتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال.



ولفت، في هذا الإطار، إلى حرص وزارة السياحة على دعم الشركات الناشئة التي تنشط في المجالات ذات العلاقة بالقطاع السياحي لتعزيز قدراتها على تقديم قيمة مضافة ومعاضدة مجهودات الوزارة في الترويج للوجهة التونسية وطنيا ودوليا في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العمومي والخاص.



وشدد على أهمية دور الشباب وخاصة منهم صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق التغيير الإيجابي واستنباط أفكار مشاريع جديدة ومبتكرة في القطاع.



يذكر أن الشركة الناشئة "ونت تو تريب" هي منصة حجز السفر التي تربط قادة المجتمع والمؤثرين بالمتابعين لحساباتهم الرقمية، من خلال نشر مغامرات وتجارب سفر منفردة ومنظمة بدقة من طرف وكالات أسفار معتمدة في العالم.



