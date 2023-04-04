قفصة: جمعية صيانة مدينة قفصة تضع اللمسات الأخيرة لمشروع "الأزقة الخضراء" بالمدينة العتيقة

تعمل جمعية صيانة مدينة قفصة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع "الأزقة الخضراء"، الذي انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي ويتواصل إلى غاية شهر أفريل الجاري، بالشراكة مع بلدية قفصة والمعهد الوطني للتراث، ، وفق ما ذكره رئيس الجمعية حاتم زيتوني.

وأضاف زيتوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا المشروع مموّل من طرف المعهد الفرنسي في إطار برنامج "غدوة خير" بكلفة تقدّر بـ75 ألف دينار، ويهدف إلى تحسين جمالية المدينة العتيقة، من خلال تبليط بطحاء الجامع الكبير بالحجارة، وتنظيم حملات نظافة بالمدينة العتيقة وخارجها، والعناية بجماليتها من خلال تركيز أصص لأشجار الزينة.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن جمعية صيانة قفصة ستنطلق خلال الايام القادمة، في مشروع تهيئة عدد من المناطق الخضراء من بينها منطقة خضراء بحي الشباب بقفصة المدينة، وذلك بهدف تحسين جمالية المدينة والعناية بالمناطق الخضراء.



