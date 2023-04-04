اتجاه سعر برميل النفط صعودا قد يزيد من الضغوط التضخمية ويطيل أمد الترفيع في معدلات الفائدة في عدّة بلدان

بلغ سعر برميل النفط، خلال تعاملات، الثلاثاء، حوالي 85 دولارا، بعد أن كان في 30 مارس 2023، في حدود 78،26 دولارا. ويأتي ارتفاع أسعار النفط الخام بعد قرار السعودية وتسعة دول من الأوبك+، التخفيض في الانتاج بنحو 1،16 مليون برميل يوميا، منذ الأحد 2 افريل 2023.



وتوقع الاقتصادي فتحي زهير النوري، في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك"، "أن تزيد أسعار النفط الخام، المرتفعة، من الضغوط التضخمية وأن تطيل أمد زيادات معدلات الفائدة في كثير من البلدان، مما قد يضعف ويجدد المخاوف بشأن الصناعة المالية العالمية".



ويذكر أن الحكومة التونسية أقرت زيادة على المحروقات في خمس مناسبات خلال سنة 2022، آخرها في شهر نوفمبر 2022 الفارط وأرجعت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الزيادات، لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية.



وتخطط الحكومة، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية على ان يطبق التعديل الآلي للأسعار كلما اقتضى ذلك.



ويشكل تعديل أسعار المحروقات ورفع الدعم تدريجيا من أهم الإصلاحات، التّي طالب بها صندوق النقد الدولي تونس ضمن خطة إصلاحية متوسطة المدى للحصول على الدعم المالي من الصندوق.



يشار أنه، على الصعيد الوطني، تم إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 بناء على فرضية تقوم على معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.



