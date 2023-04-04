توزر: المحطة النموذجية للتطهير باعتماد تقنية النباتات بالشبيكة تعمل بشكل عادي والبحث جار عن مصدر الروائح المنبعثة منها (بلدية تمغزة)

أفاد كاتب عام بلدية تمغزة، خليل العفصي، بأن المحطة النموذجية للتطهير باعتماد تقنية النباتات الواقعة بمنطقة الشبكة في تمغزة من ولاية توزر، والمنجزة بالشراكة بين بلدية المكان والمجلس الجهوي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، تعمل بشكل عادي ولا تشكل مصدر إزعاج بيئي.



وفي رده على تشكيات بعض المواطنين حول تحوّل المحطة إلى إشكال بيئي ومصدر للروائح الكريهة، أكد العفصي أن المحطة تعمل بشكل عادي منذ تاريخ استلامها، ويتم تعهّدها بالصيانة بشكل دوري كل 6 أشهر من طرف خبير دولي عن طريق مركز تونس لتكنولوجيا البيئة من خلال زيارات المعاينة، كما تتولى بلدية تمغزة بشكل يومي تنظيفها وصيانتها.

وذكر أن البلدية بصدد التثبت من مصدر الرائحة المنبعثة منها لمعالجتها في القريب العاجل، مشيرا إلى أن المياه المجمعة في المحطة يقع استغلالها حاليا بواسطة مضخة لري الأشجار المحيطة بالمحطة.

وأبرز، في ذات الإطار، أنه بحكم غياب تدخل الديوان الوطني للتطهير في كامل معتمدية تمغزة من بينها منطقة الشبيكة فإن انجاز هذه المحطة مثل حلا لتحسين الوضع البيئي في المنطقة والقضاء على ظاهرة التخلص من المياه المستعملة في الشوارع والقضاء على الناموس.



