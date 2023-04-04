كأس الملك سلمان العرب للأندية الاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة الى الدور الثاني

يفتح الاتحاد الرياضي المنستيري جبهة جديدة " عربية" في برنامج مشاركته المحلية و الخارجية للعام الجاري عندما يشارك في مسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية وهو يسعى الى قطع خطوة هامة نحو التأهل الى الدور الثاني من المسابقة حين يواجه غدا بملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا نادي فحمان اليمني.



ويدخل الاتحاد الرياضي المنستيري غمار المنافسة بمعنويات عالية وذلك بعد التوفق في التأهل الى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي وسلسلة النتائج الايجابية التي حققها على مدار الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



ورغم ضغط المباريات فانّ حظوظ فريق عاصمة الرباط جد وافرة في تحقيق الفوز خارج الديار، نظرا للفوارق في الامكانيات وفي الزاد البشري مع الفريق اليمني.

ولئن تعوّد زملاء اللاعب زياد العلوي على كسب الرهانات والتألق في مقابلاتهم في الفترة الاخيرة ، وبرهنوا عن جاهزيتهم البدنية، فان ذلك لا يمنعهم من ضرورة الحيطة والحذر وعدم استسهال المنافس الذي ضمن مقعد له في هذا الدور بعد الفوز في الأدوار التمهيدية على هورسيد الصومالي بثلاثية نظيفة و أرتا سيد الدجيبوتي بهدفين لواحد.



وسيكون الخط الأمامي للاتحاد الرياضي المنستيري مطالبا باستغلال جميع الفرص السانحة وتحويلها الى أهداف سواء كان ذلك عبر البناء الهجومي أو الكرات الثابتة من أجل تيسيير المهمة في لقاء الاياب.

أما في الخط الخلفي ورغم الصلابة الدفاعية وحسن الانسجام بين الحارس الدولي بشير بن سعيد والمدافعين فسيكون بدوره مطالبا بتحييد الهجوم اليمني الذي ينتظر أن يقوده الثنائي مامادو سلطان و ووجدي عبد الله قائد وقطع جميع الكرات والهجمات المعاكسة التي يعوّل عليها ممثل مدينة أبين اليمنية للمباغتة وتحقيق المفاجئة.

يذكر أنّ نادي فحمان الذي يحتل المركز الثاني من المرحلة الأولى للبطولة اليمنية برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي الوحدة، بعد مضي 10 جولات، تأهل إلى الدور الأول من البطولة العربية، بعد فوزه ببطاقة الملحق التي تنافس عليها مع أندية فالكو من جزر القمر وهورسيد من الصومال وسولار من جيبوتي.

وفي حال تأهل الاتحاد الرياضي المنستيري الى الدور الثاني فسيلاقي، وفق القرعة الموجهة، المترشح من مباراة السيب العماني والمحرق البحريني.

وسيدير اللقاء الحكم الأردني أحمد يعقوب.

يشار الى أنّ كرة القدم التونسية ممثلة في النسخة الحالية من مسابقة كأس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم بـ 3 أندية وهي الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي الفريق التونسي الوحيد المتأهل مباشرة الى دور المجموعات.

وكان النادي الصفاقسي تعادل سلبا امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس مع ضيفه نادي قطر في ذهاب الدور الاول لنفس المسابقة وسيتحول الى الدوحة لملاقاة منافسه يوم 11 افريل المقبل ايابا.



