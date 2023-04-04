وزارة الصحة تفتح بحثا رقابيا حول حادثة تداعي بعض أجزاء من سقف ممر بالمستشفى الجهوي بالقصرين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن فتح بحث رقابي لتحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب حادثة تداعي بعض أجزاء من سقف الممر الرابط بين قسم الاستعجالي الجديد وبقية أقسام المستشفى الجهوي بالقصرين.



وأشارت الوزارة ، في بلاغ لها ، أن الفرق الفنية المركزية والجهوية قد كانت قامت بالتدخل الفوري والعاجل مساء الأحد 02 أفريل 2023 لحماية المواطنين والإطار العامل بالمؤسسة الاستشفائية.



وكان جزء من السقف "المستعار" الخاص بقسم الاستعجالي الجديد في المستشفى الجهوي بالقصرين قد تعرض، الأحد، إلى خلل تمثل في ابتعاد لوحاته عن بعضها البعض بسبب تيار هوائي قوي، وفق المدير الجهوي للصحة بالجهة عبد الغني الشعباني.



وأكد الشعباني ، في تصريح ل"وات"، أن فريق صيانة تابع للشركة المعنية بتركيب الأسقف المستعارة، تدخل لاصلاح الخلل.



يشار الى أن قسم الإستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالقصرين دخل حيّز الإستغلال الفعلي يوم 9 مارس المنقضي وتقدر تكلفة بنائه حوالي 5 مليون دينار، ويحتوي القسم على 6 أسرة للاّنعاش و12 سرير مراقبة و6 قاعات لفحص المرضى وقاعات للجبر، إلى جانب مرافق صحية أخرى.



