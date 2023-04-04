اعلنت اللجنة المركزية للمسابقات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة ان عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة لصنف الرجال ستجري يوم غد الاربعاء بداية من الساعة الرابعة مساء خلال برنامج "سبور شو" بالقناة الوطنية الاولى بمؤسسة التلفزة التونسية.
غدا قرعة ربع نهائي كاس تونس لكرة السلة
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