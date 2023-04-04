وزارة الصحة: تسجيل وفاة و 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس إلى 2 أفريل الجاري

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل وفاة واحدة و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 865 تحليلا تم انجازه، خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس إلى 2 أفريل الجاري.



وأوضحت الوزارة ،في بلاغ لها، أن 16 حالة مصابة بفيروس كرونا أقامت بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته مقابل تماثل 244 مصابا للشفاء.



وأشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 29 ألف و363 وفاة ، فيما بلغ عدد الإصابات الجملية بهذا الفيروس مليونا و 153 ألفا و 33 إصابة ، في المقابل تماثل مليون و 136 ألفا و 175 شخصا إلى الشفاء.





