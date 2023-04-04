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إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" في سوسة صادر في شأنه حكم بالسجن (الحرس الوطني)

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب بسوسة القبض على عنصر تكفيري (28 سنة) من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وهو مفتش عنه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
وقال المصدر ذاته، في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الإدارة العامة للحرس الوطني مستمرة في جهود ملاحقة المورطين في قضايا إرهابية والفارة من العدالة.



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