تطاوين: تخصيص اكثر من 850 الف دينار لفائدة مشاريع بلدية لفائدة مناطق التوسع لبلدية غمراسن

برمجت بلدية غمراسن من ولاية تطاوين، مجموعة من المشاريع البلدية ستنجزها خلال العام الجاري تشمل مختلف المناطق الريفية التي انضمت للمنطقة البلدية، بكلفة جملية قدرت بحوالي 850 الف دينار.



وتنقسم المشاريع الى مشاريع مهيكلة بحوالي 200 الف دينار، فيما تضمن البرنامج الخصوصي لمناطق التوسع احداث نقاط ضوئية وصيانة شبكات التنوير العمومي وتعبيد طرقات بمنطقة وادي الخيل باكثر من 100 الف دينار ومثلها في مناطق قصر الحدادة والمظيلة وقصر المرابطين والفرش، وفق ما افاد به الكاتب العام للبلدية احمد العائب "وات".



يذكر ان البرنامج السنوي للاستثمار هذا العام بلدية غمراسن رصد 854 الف دينار للمشاريع المتواصلة من العام الماضي ومليون و225 الف دينار مشاريع جديدة، وفق ذات المصدر.



