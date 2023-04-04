بنزرت: المصادقة على 47 مشروعا فلاحيا بقيمة استثمار تعادل 12.5 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية

بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها والمصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية لفائدة صغار الفلاحين، حوالي 12.5 مليون دينار لتمويل وإنجاز 47 مشروعا، بحسب ما جاء في وثيقة فنية أعدتها مصالح الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية نقلا عن مصالح مندوبية التنمية الفلاحية.



وأضاف ذات المصدر ان اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات كانت صادقت خلال السنة المنقضية على 121 عملية استثمار بقيمة 834 الف دينار، فيما بلغت قيمة المنح المصادق عليها 282 الف دينار أي ما يمثل نسبة 34 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها ، ولاحظت ان المعدل السنوي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها لفائدة صغار الفلاحين خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2018 و 2022، بلغ 215 عملية استثمار و1.685 مليون دينار على مستوى حجم الاستثمار و608 الف دينار بشان المنح المرصودة والمصادق عليها .



يشار الى ان اللجنة الجهوية للاستثمار اقرت في اجتماعها الدوري الملتئم نهاية شهر مارس المنقضي تنظيم يوم جهوي للاستثمار والتشغيل سيجمع كل هياكل المساندة المالية ولادارية ، والنسيج المنظماتي، علاوة على المستثمرين والباعثين الشبان وغيرهم ، وذلك في اطار الدفع نحو احداث المؤسسات والتدابير الكفيلة بدفع الاستثمار الخاص في جميع المجالات والتعريف بمختلف مزايا الجهة الاستراتيجية.





