رياض دغفوس: اللجنة العلمية للتلقيح ستنظر قريبا في مدى ملاءمة التوصيات الجديدة والمحينة للتلقيح ضد كورونا مع تونس

أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا رياض دغفوس اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العلمية للتلقيح ستنظر قريبا في توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة الصادرة مؤخرا حول المدة الزمنية لتلقي جرعة تعزيز المناعة للقاح كوفيد-19 والفئات المعنية خلال الفترة 2023-2024



وأضاف رياض دغفوس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتطعيم كبار السن بجرعة تعزيز المناعة مرة كل 12 شهرا ويتم تطعيم الفئة العمرية لمن هم فوق 75 سنة مرة كل 6 أشهر بجرعة تعزيز المناعة



ولفت الى أن منظمة الصحة العالمية أوصت كذلك بتطعيم من هم فوق 60 سنة ويعانون من الامراض المزمنة مرة كل 6 أشهر بجرعة تعزيز المناعة فيما ينصح بتطعيم من هم دون 60 سنة ويعانون من امراض مزمنة مرة كل 12 شهرا



وشددت منظمة الصحة العالمية بتطعيم الأطفال لمن هم دون 18 سنة فقط من اللذين يعانون من أمراض نقص المناعة



وأكد دغفوس أن تونس غير بعيدة على اتباع هذا المسار فهي حاليا تقوم بالتطعيم بجرعة تعزيز المناعة مرة كل 6 أشهر، مبرزا أنها ستدرس هذه التوصيات ومدى ملاءمتها مع الواقع الصحي التونسي



وحول الوضع الوبائي في تونس، شدّد عضو اللجنة العلمية على أنه مستقر مع تسجيل تراجع في المؤشرات الوبائية على غرار معدل الوفيات والايواء بالمستشفيات وتقلص نسق الإصابات.



